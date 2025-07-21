الداخلية تُجري تغييرات في المناصب القيادية ضمن وكالتها لشؤون الشرطة

أجرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، تغييرات في عدد من المناصب القيادية ضمن وكالتها لشؤون الشرطة، وذلك استناداً إلى توجيه الوزير ومقتضيات المصلحة العامة.

ووفقاً لكتاب، والصادر عن مديرية الشؤون الإدارية / قسم الملاك – إسناد المناصب، فقد تقرر ما يلي:

نقل اللواء (محمد محمد صالح هويدي) من منصب نائب قائد شرطة محافظة واسط إلى منصب مساعد وكيل الشرطة لشؤون السيطرات.

نقل العميد (مصعب هاشم محسن عويز) من مديرية الشؤون القانونية ضمن ملاك مقر الوكالة، وإسناده منصب مدير مديرية شرطة شمال واسط.

إسناد العميد (مازن محمد محمود عبد) منصب مدير مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري ضمن ملاك وكالة الوزارة.

ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم"..