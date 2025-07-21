السوداني يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (21 تموز 2025)، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق لها، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيف فاغن.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان السوداني "وفي مستهل اللقاء رحب بالوفد الذي ضم القائد الجديد لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا العميد كيفن لامبارت، والقائد السابق للتحالف الجنرال كيفن ليهي".

وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان "استعراض علاقات التعاون بين العراق والتحالف الدولي ومراحل تطوره وتهيئة الانتقال الى العلاقات الأمنية الثنائية مع دول التحالف، فضلاً عن مناقشة أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة والتعاون والتنسيق الأمني، والتطورات في سوريا وتداعياتها على الأمن الإقليمي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات، واحترام سيادة الدول، بناءً على مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والحوارات والتفاهمات، وتفعيل النشاطات الدبلوماسية والتعاون من اجل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".