التربية تكشف عدد الطلاب الأوائل في الدراسة الإعدادية للفرعين العلمي والأدبي

كشفت وزارة التربية، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، عدد الطلاب الأوائل في الدراسة الإعدادية للفرعين العلمي والأدبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في تصريح ، إن "عدد الطلبة الأوائل في العراق بالفرع العلمي بلغ (1520) طالبا حصل منهم (171) طالبا على مُعدّل (100) بمجموع (700)".

وأضاف أن "المركز الأول على العراق في الفرع الأدبي كان لطالبتين بمعدّل (98.14) فاطمة حيدر عبد الحميد من تربية البصرة، وأهلّة قحطان عباس فاضل من تربية نينوى"، موضحا أن "المركز الثاني بمعدّل (97) للطالبة يقين محسن عبد الواحد وهي من تربية البصرة أيضاً".