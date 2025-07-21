الدفاع توجه دعوة جديدة للطلاب المتقدمين للدورة 115

دعت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، الطلاب المتقدمين للدورة 115 لإجراء المقابلة النهائية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تدعو الطلاب المتقدمين للدورة 115 الذين أكملوا كافة الفحوصات (الطبية والبدنية) ولم يتم مقابلتهم في المواعيد المخصصة سابقًا لمحافظاتهم، مراجعة الكلية العسكرية (الرستمية) في تمام الساعة 06:00 (السادسة صباحًا) يوم الأحد 27 تموز 2025".

وأضافت أن "المراجعة لغرض إجراء المقابلة النهائية".