وزارة الزراعة تنفذ حملات مكثفة للقضاء على نبات الداتورة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حملات مكثفة للقضاء على نبات الداتورة، فيما أشارت إلى أبرز التحديات التي تواجهها خلال عمليات المكافحة، حيث ذكر مدير قسم البيئة التابع لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، حسام مجيد كطوف للوكالة الرسمية، إنه "تم رصد نبات الداتورة المخدرة في مناطق جديدة، وقد تم تأكيد ذلك من خلال الكشوفات الميدانية، بالإضافة إلى ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني حول مساحات أخرى ظهر فيها هذا النبات".

وأضاف: "نفذنا حملات للكشف الفني ومكافحة وجود النبات"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلات تواجه عمليات المكافحة، أبرزها عدم التخلص بشكل صحيح من كبسولات النبات التي تحتوي على البذور، مما يؤدي إلى انتشار النبات في مناطق جديدة خارج نطاق الانتشار الأولي".

كما أوضح: "نحن بحاجة إلى استمرار العمل على هذا الموضوع، من خلال الدائرة الفنية المختصة في دائرة وقاية المزروعات، لضمان السيطرة على انتشار هذا النبات".

ومن الجدير بالذكر أن نبات الداتورة، المعروف أيضا بالبُقُّم أو البنج، هو جنس من النباتات المزهرة التي تنتمي إلى الفصيلة الباذنجانية، وجميع أجزائه سامة وتحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تسبب الهلوسة والارتباك الذهني والموت.

وينتشر هذا النبات في عدد من المناطق داخل العراق، لاسيما في الأراضي القاحلة والمراعي والحقول الزراعية، حيث يجد بيئة مناسبة للنمو والتكاثر.