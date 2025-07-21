الأخبار

وزارة العمل: آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة


كشفت وزارةُ العمل والشؤون الاجتماعية، عن تنسيق مشترك مع وزارة التجارة لاعتماد آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل هذه الشريحة وضمان تمتعها بحقوقها التي نص عليها القانون، حيث ذكرت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يضمن للمواطنين من هذه الفئة حق استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل خمس سنوات، على أن يتم ذلك من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات أو الشركة العامة لصناعة السيارات، ويُشترط إتمام الاستيراد خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الطبي، وإلا يتطلب الأمر قراراً جديداً.

وأضافت عبد الرحيم، أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة تهدف إلى توحيد البيانات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة، بما في ذلك استحقاقات المعين المتفرغ.

كما أوضحت أن هذه الخطة تُنفذ بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتضمن اعتماد الهوية البايومترية الخاصة بذوي الإعاقة كوثيقة رسمية لتسهيل الوصول إلى الحقوق والخدمات.

كذلك أكدت أن العمل جارٍ حالياً لإنشاء منصة إلكترونية موحدة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تُعنى بربط قواعد البيانات وتوفير معلومات دقيقة عن المستفيدين، ما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات الوصول إليها رقمياً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العمل: آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة
مؤسسة الشهداء تعتزم تمديد فترة الجمع بين راتبين لأسر الضحايا حتى 2030
أمانة بغداد تفتتح مختبراً للزراعة النسيجية في متنزه الزوراء
وزير التربية يعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
وزارة التربية تعلن إجراء تغيير شامل لمنهاج مادة الرياضيات للصف الرابع الإعدادي
هيئة النزاهة تطـلق لائحـة السلـوك الـوظـيفي للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ في نطاق الانتخـابات
رئيس الوزراء يطلق العمل في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين بمحطة كهرباء الدورة
وزارة الصحة تعلن تسجيل حالتي وفاة و16 إصابة جديدة بالحمى النزفية
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومحافظة تلامس الـ50 مئوية
رئيسا الوزراء والنواب يؤكدان على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم جهود الحكومة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك