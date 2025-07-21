وزير التربية يعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي

أعلن وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بفرعيها (العلمي والأدبي) للعام الدراسي 2024- 2025، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري أعلن في كلمة رسمية ألقاها، عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بفرعيها (العلمي والأدبي)، وسط حضور رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات الوكيل الفني، حسين صبري اللامي ومدير عام التقويم والامتحانات، نعمة حربي".

وأكد الوزير، أن "عملية الفحص جرت بدقة وشفافية عاليتين، بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها الملاكات في مراكز الفحص واللجان الامتحانية"، مشيداً "بجهود الطلبة وتفانيهم خلال عام دراسي حافل بالتحديات".

كما بيّن أن "عدد الطلبة الحاصلين على معدل (100٪) في الفرع العلمي بلغ (171) طالباً ".

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