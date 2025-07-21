رئيس الوزراء يطلق العمل في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين بمحطة كهرباء الدورة

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، العمل في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين قائمتين، ونصب وحدتين جديدتين في محطة كهرباء الدورة الحرارية في العاصمة بغداد، إذ ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق العمل في مشروع تأهيل وحدتين حراريتين قائمتين، ونصب وحدتين جديدتين في محطة كهرباء الدورة الحرارية في العاصمة بغداد".

كما أضاف ان "طاقتها الإنتاجية الكلية تبلغ (640) ميغاواط".