رئيسا الوزراء والنواب يؤكدان على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم جهود الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم جهود الحكومة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل دعم جهود الحكومة في استكمال تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي، التي تصب في خدمة المواطن، وتدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزز تنفيذ الخطط التنموية".

وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، والتأكيد على ضرورة اصطفاف كل القوى السياسية لدعم جهود الحكومة في مواجهة مختلف التحديات، وتعزيز استدامة أمن العراق واستقراره".

كما أوضح أن "اللقاء تطرق أيضاً الى التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل، وضمان نجاحها لتكون نتائجها معبرة عن تطلعات المواطنين وتحقيق آمالهم في المزيد من الاستقرار والتنمية".