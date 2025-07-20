مفوضية الإنتخابات تستبعد المدعو "علي شياع المالكي" من السباق الإنتخابي لكونه مدان بتهم مخلة بالشرف.

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن استبعاد المدعو علي شياع المالكي من السباق الانتخابي لكونه مدان بتهمة مخلة بالشرف

وكان الضابط المتقاعد علي شياع المالكي الملقب بـ"ضابط الأكشن” قد اعتقل قبل شهر على خلفية قضية رشوة في المحافظة ومن ثم تم شموله بقانون العفو العام، وذلك عقب تسوية قضيته المتعلقة بتلقيه رشوة مالية. حيث كان متورطًا باستلام مبلغ قدره 65 مليون دينار مقابل إطلاق سراح شقيق أحد الأشخاص، إلا أن الأخير تنازل عن الشكوى لاحقاً بعد استرجاع المبلغ عقب صدور قانون العفو العام"، مضيفاً أن "القضية تمّت تسويتها وفقاً لما أقرّه القانون".

وكان شياع شغل سابقاً منصب مدير إعلام قيادة شرطة البصرة، وارتبط اسمه بمعارك قانونية وأزمات داخلية، من بينها قضية اعتقال رجل دين على الحدود الجنوبية، الأمر الذي أثار ضجة واسعة حينها.

رغم سجله المثير للجدل، جاءت قضية الرشوة الأخيرة لتفتح التساؤلات حول محاسبة الضباط المتقاعدين المتورطين بملفات فساد، غير أن شموله بقانون العفو أنهى الملف بشكل قانوني، وسط انقسام في الرأي العام بشأن جدوى هذه القوانين في مكافحة الفساد الأمني.