الهيئة التنسيقية للمقاومة الاسلامية العراقية : ما شهدَه إقليم كردستان هو محاولة تصفية بين الاقليم والشركات النفطية

اصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا حول الحوادث التي حصلت في اقليم كردستان التي تمثلت باستهداف الحقول النفطية في الاقليم

وقال بيان التنسيقية الذي اطلعت عليه وكالة انباء براثا ان ما شهدَه إقليم كردستان من عمليات قصفٍ طالت حقولَه النفطية، ما هي إلا تصفيةَ حساباتٍ بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم، وليس نزاعا عابرا لحدوده.

واضاف البيان إن المقاومة الإسلامية، بكل تشكيلاتها، كانت ولا تزال تنأى بنفسها عن أي عملياتٍ تضرّ بمصالح الشعب أو القوات الأمنية، سواء أكان ذلك في شمال البلاد أم جنوبها، وتبقى المصلحة الوطنية غايتها المنشودة.

وتابع البيان انه في هذا السياق، فإننا نوجّه نصيحةً صادقةً إلى حكومة الإقليم بأن تتجنب تصدير أزماتها الداخلية إلى الحكومة المركزية، وأن تركّز جهودها على تلبية احتياجات المواطن الكردي، الذي يعاني ويلات الفقر والحرمان، وتحسين أوضاعه المعيشية بدلا من الخوض في سياسة ترحيل الأزمات.