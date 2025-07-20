نحتاج الى توحد العراقيين فيما بينهم ... محللون يحذرون من حرب قادمة على العراق

حذر محللون سياسيون من حرب قادمة في المنطقة وسيكون العراق هو المستهدف بعد عن حاولوا في ايران ولبنان ونجحوا في سوريا في اثارة الفوضى والتقسيم

وبحسب المحللين ان امريكا واسرائيل بداوا بخطة ما اسموه بالشرق الاوسط الجديد اما عن طريق التطبيع مثلما حصل مع دول الخليج التي طبعت مع اسرائيل او من خلال الحروب كما حصل مع ايران ولبنان وسوريا وقد جاء الدور الان على العراق وامامه خياران اما التطبيع او الحرب

مشيرين الى ان الشعب العراقي يمكن ان يوافق على اي شيء الا التطبيع مع الكيان الصهيوني لان الامرصفة متجذرة في ادبياته وعقيدته فلا يمكن ان يكون هناك تطبيع مع كيان يقتل ويهجر شعب باكمله كما وان عقيدته المترسخة تمنعه من ذلك

ويقول المحللون ان امريكا واسرائيل فشلتا فشلا ذريعا مع ايران ولبنان في الحرب الاخيرة ولم تنجحا في اثارة الفوضى اما في سوريا فقد نجحتا في اثارة الفوضى والتقسيم

اما عذر امريكا واسرائيل فهو جاهز يتمثل بالحشد الشعبي وكذلك مسالة العلاقة بين العراق وايران وتدخلات ايران المزعومة في العراق والذي اتضح للجميع انه كذب فيما يبرز التدخل الامريكي بالشان العراقي بشكل كبير من خلال محاولة الامريكان رسم سياسيات على مقاسهم في العراق عن طريق الاستحواذ على الاقتصاد العراقي وضربه متى يشاؤون لكون ايرادات النفط العراقي المصدر موجود في الخزانة الامريكية

يذكر ان امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي قد حذر منذ اسبوعين من "مخطط إسرائيلي لتصفية قادة الإطار التنسيقي وإعلان حكومة الإنقاذ الوطني في العراق".

وذكر السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "هناك بعض المؤشرات وتسريب أسرار من جهات عليا تقول إن هناك مخططاً إسرائيـلياً هدفه أولاً: تصفية جميع قـ. ـادة الإطار التنسيقي، والخطوة الثانية: إعلان حكومة الإنقاذ الوطني".

وأضاف أن "هذا الكلام ليس خيالياً، وإنما هنالك مؤشرات، وتجربة إيران أمامنا بما فعلته إسرائيل، والتي أرادت فيها القضاء على الحكم في إيران بتصفية القيادة أولاً ثم ملء الفراغ السياسي والحكومي بطريقة أخرى".

وتابع السيد القبانجي "نحن نعتقد بأن كل هذه التجارب فاشلة، ومثال ذلك عندما بدأ الرد العكسي في إيران بعد تصفية قادتـها وتغيرت المعادلة وبدأت تُضرب الصواريخ على إسرائـيل، فليعتبر الإسرائيليون"، مشدداً بالقول "نحن لدينا الثقة بالله ونصر من عنده، وشعبنا لديه حب الحسين، والله لن يتركنا".

من جانبه حذر امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير من ان دور العراق قادم في اثارة الفوضى والتقسيم وعلى الشعب العراقي ان يتوحد ضد الهجمة الشرسة القادمة مشيرا الى ان من واجب العراقيين ان يتعضوا لما حصل في ايران فلولا توحد الشعب الايراني والتفافه حول قيادته لكانت ايران على طريق الفوضى والقتل والدمار