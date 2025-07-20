مجلس الخدمة الاتحادي: المنظومة الجديدة ألغت جميع الكودات السابقة لحملة الشهادات العليا والأوائل

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، عن إلغاء جميع الكودات السابقة لحملة الشهادات العليا والأوائل، بدخول المنظومة الجديدة للكودات، إذ ذكر رئيس المجلس، محي مرتضى القزرويني للوكالة الرسمية، إنه "تم إطلاق عملية تحديث بيانات المتقدمين للتوظيف عبر روابط تم توجيهها إلى الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقة، ضمن خطة تمتد لمدة شهرين".

كما أوضح القزرويني، أن "العملية ستشمل تحديث البيانات وتدقيقها أوليًا، تليها مرحلة نشر أسماء المتقدمين الذين توجد مشكلات في طلباتهم، تمهيدًا لإجراء التقاطع الوظيفي بعد تدقيق البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية".

كذلك أكد أن "كل متقدم سيستلم كودا جديدا عبر رسالة نصية (SMS) أو تطبيق الواتساب"، مشيرًا إلى أن "جميع الكودات القديمة قد تم إلغاؤها نظرًا لاعتماد منظومة إلكترونية جديدة".

فيما دعا القزويني أصحاب الكودات القديمة إلى "مراجعة جامعاتهم المعنية لتحديث بياناتهم وفق النظام الجديد".