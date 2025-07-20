تظاهرت تطالب بإقالة محافظ واسط وقائد الشرطة

نظم العشرات من أهالي واسط، اليوم الاحد، تظاهرة للمطالبة بإقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي، وقائد شرطة المحافظة محمد قاسم الفهد؛ على خلفية حادث حريق الـ"هايبر ماركت" في مدينة الكوت.

وقال مصدر محلي إن "العشرات من أهالي محافظة واسط نظموا تظاهرة للمطالبة بإقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي، وقائد شرطة المحافظة محمد قاسم الفهد".

وجاءت هذه المطالبة عقب حريق كارثي وقع داخل هايبر ماركت الكورنيش في مدينة الكوت وتسبب بوفاة 61 شخصاً.