وزير البيئة: توجه لبناء معامل تدوير النفايات بالنجف الأشرف

أعلن وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الأحد، عن التوجه لاستقطاب المستثمرين وبناء معامل تدوير النفايات في محافظة النجف الأشرف، فيما أشار الى العمل على تحديث الأنظمة والقوانين البيئية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، إذ ذكر وزير البيئة، هه لو العسكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الأشرف، يوسف مكي كناوي، إن "الوزارة تعمل على تشخيص التحديات البيئية التي تواجه محافظة النجف الأشرف، وفي مقدمتها التغير المناخي والتصحر والزيادة السكانية".

وأضاف "ناقشنا مع المحافظ المشاكل التي يمكن العمل على معالجتها من خلال العمل المشترك، منها شح المياه وتراجع خدمات النظافة، فضلاً عن أن الأنظمة والقوانين البيئية أصبحت قديمة، والوزارة تعمل حالياً على تحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية".

كما أكد على "السعي إلى تسريع المعالجات وتوفير الدعم اللازم لاستقطاب المستثمرين وبناء معامل لتدوير النفايات".

بالمقابل، أوضح محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي أن "المحافظة تواجه تحديات كبيرة في قطاعات المجاري والنفط، بالإضافة إلى نقص في عمال التنظيف".