البصرة: مكتب حقوق الإنسان يطالب بعقد جلسة برلمانية عاجلة لحل أزمة المياه

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأحد، مجلس النواب بعقد جلسة مفتوحة لحل أزمة المياه، فيما أكد أن معاناة البصرة من أزمة المياه مستمرة ووصلت إلى حد المأساة، حيث ذكر المكتب في بيان، أن "البصرة تمنح ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من النفط يوميًا، تعد اليوم في حال أسوأ من أصغر قرية أو مدينة في العالم".

وتابع: "نراقب باستغراب كبير ملف الاستجابة للمطالب الشرعية لحراك أهالي محافظة البصرة لحل أزمة المياه".

فيما دعا المكتب، إلى "عقد جلسة في محافظة البصرة، كما تم عقدها لأمور أقل خطرا من هذه الكارثة الكبرى، من أجل وضع الحلول الآنية والمستقبلية التي يلمسها أهل هذه (المحافظة المنكوبة)"، مشيرا إلى أن "هناك حلولا لهذه الأزمة يمكن تنفيذها خلال أقل من شهر، وقد طرحت من قبلنا ومن قبل خبراء المياه والاقتصاد".