جامعة بغداد: إطلاق كليتي "التميز" و"الذكاء الاصطناعي" في أيلول المقبل

أعلنت جامعة بغداد، اليوم الأحد، عن إطلاق كليتي "التميز" و"الذكاء الاصطناعي" مطلع شهر أيلول المقبل، حيث ذكر رئيس الجامعة، بهاء إبراهيم إنصاف، في بيان، إن "إطلاق كليتي (التميز) و (الذكاء الاصطناعي) مطلع أيلول 2025، يشكل نقطة تحول فارقة في مسيرة التعليم العالي العراقي لبناء جيل قيادي قادر على صناعة المستقبل التقني والرقمي للعراق".

وأضاف، أن "استحداث هاتين الكليتين في جامعة بغداد، وهي أقدم وأعرق الجامعات العراقية، يمثل استجابة حقيقية لرؤية الدولة في بناء جيل أكاديمي متخصص، يمتلك مهارات المستقبل ويواكب التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة الأعمال الرقمية".

وأوضح، أن "الكليتين الجديدتين تعدان نقطة تحول في فلسفة التعليم الجامعي، إذ ستداران وفق نظام أكاديمي مستقل بمناهج محدثة ومختبرات رقمية ذكية ضمن بيئة تعليمية مرنة وداعمة للبحث العلمي وريادة الأعمال".

وأشار رئيس الجامعة إلى أن "المشروع يسهم في إعداد علماء وقادة ونخب أكاديمية وفق ما يقدمه من أنماط تعليمية ومعرفية حديثة، تساعد الخريجين على خلق فرص العمل لأنفسهم ولزملائهم، والمساهمة الجادة في سد الفجوات المعرفية في الحقول التي تتطلبها مشاريع التنمية في الدولة، فضلاً عن السعي لتأسيس مشروعات قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى العراق".

وتابع، أن "المشروع يحظى بدعم مباشر واهتمام كبير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، الذي يولي أهمية استثنائية لإطلاق تخصصات نوعية تخدم أهداف التنمية وترسخ مكانة الجامعات العراقية في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة، لا سيما في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم في ميادين الذكاء الاصطناعي والتخصصات العابرة للتقليد الأكاديمي".

فيما ثمّن رئيس الجامعة "الجهود الكبيرة التي بذلتها الملاكات العلمية والإدارية في الجامعة ووزارة التعليم العالي"، مؤكداً أن "هذا المشروع الاستراتيجي يسهم في تعضيد موقع العراق ضمن خارطة التعليم العالي المعاصر ويدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً".

الجدير بالذكر أن كلية التميز ستضم تخصصات نوعية في مجالات: علوم البيانات، نظم المعلومات التطبيقية، المحاسبة والمصارف الرقمية، إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة والمصارف، والاجتماع والفلسفة الحديثة، فيما تتخصص كلية الذكاء الاصطناعي في مجالات التطبيقات الهندسية والطب الحيوي والبيانات الذكية، بدعم مباشر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كذلك اعتمدت الجامعة معايير قبول دقيقة تضمن نوعية مخرجات الكليتين، منها اشتراط معدل لا يقل عن 90% للذكور و95% للإناث، فضلاً عن اختبار كفاءة اللغة الإنكليزية، ومكافأة شهرية للطلبة المقبولين تصل إلى 200,000 دينار، فضلاً عن برامج الماجستير والدكتوراه ستكون متاحة للمتميزين بالتنسيق مع جامعات دولية رصينة، مع تأمين فرص التوظيف المباشر للخريجين بالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي.