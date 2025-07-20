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وزارة البيئة: تعليمات إدارة النفايات الصحية ملزمة للقطاعين العام والخاص


 

 

صرّحت وزارة البيئة، اليوم الأحد، بأن تعليمات إدارة النفايات الصحية ملزمة لكافة المؤسسات الصحية بالقطاعي العام والخاص، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، للوكالة الرسمية ، إن "الوزارة أصدرت عام 2015 تعليمات رقم (1) لإدارة نفايات الجهات الصحية"، مشيرا الى أن "هذه التعليمات تعد الوثيقة المرجعية القانونية والفنية والملزمة لكافة المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص".

كما أوضح أن "التعليمات تضمن حماية البيئة وصحة المجتمع من مخاطر هذه النفايات"، منوها بأن "وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسساتها تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه التعليمات وتنفيذ الرقابة البيئية على المرافق والمؤسسات الصحية".

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وزارة البيئة: تعليمات إدارة النفايات الصحية ملزمة للقطاعين العام والخاص
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