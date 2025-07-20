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مديرية الدفاع المدني تبرأ نفسها من فاجعة حريق الكوت


 

 

أكد مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، أن دائرته غير مسؤولة عن الإهمال أو التقصير في حادثة حريق بناية تجارية في الكوت، حيث ذكر صباح في حديث لقناة السومرية، إن “الدفاع المدني بريء من تهمة الإهمال، حيث لم تُعرض مخططات بناية الكوت على المديرية كما هو متبع قانونًا، وبالتالي لم يتم منح أي موافقة رسمية عليها”، مشددًا على أن “مسؤولية السلامة تقع أولاً على الجهة المنفذة والجهات الرقابية المختصة”.

وأوضح صباح أن “الدفاع المدني استنفر 15 سيارة إطفاء خلال دقائق من اندلاع الحريق، وقد تمكنت فرقه من إنقاذ عدد كبير من العوائل المحاصرة داخل المبنى، ولدينا تسجيلات مصورة توثق تلك اللحظات”، لافتًا إلى أن “عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا متواجدين داخل البناية ساعة الحريق، ما ساهم في تعقيد المهمة وارتفاع الخسائر البشرية”.

كما أضاف أن “المديرية تعمل بجهوزية عالية وتمتلك آليات حديثة دخل بعضها الخدمة قبل شهرين فقط، كما من المؤمل أن تتسلم طائرات خاصة بالدفاع المدني خلال شهر ونصف، ما سيحدث نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وكفاءة الإخماد في الحوادث الكبرى”.

وفيما يخص عموم معدلات الحرائق، بيّن صباح أن “نسبة الحرائق في عموم البلاد انخفضت بنسبة 58% مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل حملات التوعية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المديرية بالتنسيق مع مختلف الجهات”.

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مديرية الدفاع المدني تبرأ نفسها من فاجعة حريق الكوت
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