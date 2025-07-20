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عمليات بغداد تغلق عددا من معامل تدوير وفرز النفايات في الكرخ


 

 

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن إغلاق عدد من معامل التدوير وفرز النفايات لمخالفتها الشروط والضوابط البيئية في جانب الكرخ ن العاصمة، إذ ذكرت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء تستمر ومن خلال لجنة الأمر الديواني (241285) بمتابعة وتدقيق (معامل الانتاج)، حيث تم غلق عدد من معامل تدوير وفرز النفايات لمخالفتها الشروط والضوابط البيئية".

كما أضافت القيادة، "يأتي ذلك بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين بالاشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، الدوائر البلدية) في جانب الكرخ".

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