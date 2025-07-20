الأخبار

في تدخل سافر واستهداف سياسي مرفوض الوغد اردوغان يصف الحشد بـ"المنظمة الإرهابية"


في تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية وصف الوغد التركي المدعو رجب طيب اردوغان الحشد الشعبي العراقي بالمنظمة الارهابية مما ولد موجة من الغضب والاستنكار في الشارع العراقي وكذلك السياسيين 

ومع استمرار الخلافات بين العراق وتركيا حول ملفات أمنية وسياسية معقدة، أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي وصف فيها هيئة الحشد الشعبي بـ"المنظمة الإرهابية"، موجة من الرفض السياسي الواسع داخل العراق، باعتبارها تدخلاً مباشراً في الشأن السيادي ومحاولة مكشوفة للنيل من مؤسسة رسمية مرتبطة بمنظومة الدفاع الوطني.

وفي هذا السياق، أعلن تحالف الفتح، اليوم السبت (19 تموز 2025)، رفضه القاطع لهذه التصريحات، مؤكداً أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ولا تعكس سوى جهل بالسياق العراقي ومحاولات مستمرة لتأليب الرأي العام الإقليمي ضد مؤسسة قدمت التضحيات الكبرى دفاعاً عن العراق ووحدته.

وقال عضو التحالف محمود الحياني، في حديث صحفي، إن "تحالف الفتح ينظر باستغراب شديد إلى التصريحات الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تصف الحشد الشعبي بـ(المنظمة الإرهابية)، وهي تصريحات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الفهم للسياق العراقي ودور الحشد الشعبي في محاربة الإرهاب".

وبيّن الحياني أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة رسمية عراقية تشكلت بفتوى دينية واستجابة لظروف استثنائية هددت وجود الدولة العراقية بأكملها، وقد كان له الدور الحاسم في دحر تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يسلم من جرائمه أي بلد في المنطقة، بما في ذلك تركيا نفسها".

ويُنظر في بغداد إلى هذه التصريحات على أنها استهداف سياسي لا يخلو من دوافع إقليمية، يأتي ضمن سياق التصعيد المتبادل بين قوى إقليمية تتنافس على النفوذ في العراق، لا سيما أن الحشد الشعبي كان له الدور الأبرز في دحر تنظيم داعش الإرهابي، الذي لم يسلم من جرائمه أي بلد في المنطقة، بما فيها تركيا نفسها.

وأضاف، أن "توصيف الحشد الشعبي بالإرهاب لا يخدم إلا الأجندات المتطرفة، ويعد تدخلاً سافراً في الشأن العراقي، ومحاولة بائسة لتشويه من ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن السيادة والوحدة الوطنية"، مشدداً على أن "تحالف الفتح يرفض بشكل قاطع هذا التوصيف، ويعتبره تجاوزاً غير مقبول".

وأكد الحياني أن "مواقف كهذه لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في العلاقات الإقليمية، وتضر بمساعي الاستقرار التي تحتاجها شعوبنا جميعاً".

وأمس الجمعة (18 تموز 2025)، اعتبر إمام وخطيب جمعة النجف،السيد صدر الدين القبانجي، أن تصريحات الرئيس التركي تهدف إلى ضرب التجربة السياسية العراقية وإضعاف السيادة الوطنية.

وقال السيد القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرّح بأن (الحشد منظمة إرهابية) لأنها مدعومة من إيران"، مؤكداً أن "هذا التصريح تقف وراءه أهداف خاصة، تتمثل بمحاولة إسقاط التجربة السياسية في العراق".

تصريحات أردوغان جاءت في توقيت حساس سياسياً، بالتزامن مع مصادقة البرلمان العراقي على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، ما أعاد تثبيت الطابع القانوني لهذه المؤسسة، وربطها رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يجعل أي هجوم سياسي عليها من قبل دول الجوار، بمثابة تجاوز صريح على السيادة العراقية وقرارها الوطني المستقل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في تدخل سافر واستهداف سياسي مرفوض الوغد اردوغان يصف الحشد بـ"المنظمة الإرهابية"
إغلاق 153 مشروعاً مخالفاً لشروط الوقاية في النجف الاشرف
حكومة كردستان: هجمات المسيّرات على منشآت النفط انطلقت من كركوك
إغلاق 482 مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة في كربلاء
المفوضية العليا للانتخابات تستبعد مرشحي "تحالف البديل" في المثنى لعدم استيفاء الشروط
اعتقال عصابة اعتدت على مسن وسرقت أمواله في بغداد
الصحة تنفي الاخبار المتداولة عن تفشي مرض الحمى النزفية في ذي قار
تظاهرات في الكوت للمطالبة بمحاسبة المقصرين في حريق الهايبر ماركت
فتح تحقيق بمحاولة اغتيال ناشط في ميسان
السوداني: العراق وسط منطقة ملتهبة بالصراعات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك