حكومة كردستان: هجمات المسيّرات على منشآت النفط انطلقت من كركوك

كشف نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، عزيز أحمد، مساء اليوم السبت (19 تموز 2025)، عن المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت منشآت وبنى نفطية في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد، في تدوينة له على حسابه بموقع "إكس" إن "الطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت حقول النفط في إقليم كردستان الأسبوع الماضي انطلقت من قضاء دبس التابع لمحافظة كركوك".

وتعرضت مواقع ومنشآت نفطية في إقليم كردستان خلال الأسبوع الماضي إلى هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية وأثارت قلقاً متزايداً بشأن أمن المنشآت النفطية في شمال البلاد، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في عدد من المناطق المتنازع عليها.