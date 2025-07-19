إغلاق 482 مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت (19 تموز 2025)، انطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والمراكز التسويقية لضمان توفير شروط السلامة والوقاية، مؤكدة إغلاق (482) مشروعاً مخالفاً منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، ضمن خطتها الشاملة لحماية المواطنين من الحوادث الكبرى.

وقالت المديرية، في بيان إن "الحملات تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتأمين زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في شهر محرم الحرام، وضمن الحملات الاستباقية لتأمين الزيارة المرتقبة قبيل الأربعينية، حيث انطلقت في المحافظة حملات تفتيشية مكثفة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والوقاية من الحوادث المميتة".

وأضاف البيان أن "مديرية الدفاع المدني ماضية في تنفيذ خطة وقائية شاملة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات السلامة للزائرين وسكان المدينة، عبر متابعة دقيقة للمنشآت التجارية والخدمية والمراكز التسويقية".

وأوضح، أنه "منذ 1/1/2025 وحتى اليوم تم إغلاق 482 مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة استناداً إلى المادة (44) من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، وبموافقات رسمية صادرة عن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، بصفته الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة".

وبيّن البيان أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الواجب الوطني والمهني للدفاع المدني في حماية أرواح المواطنين وضمان بيئة آمنة، لا سيما مع تزايد أعداد الزائرين الوافدين إلى المدينة خلال المناسبات الدينية".

وشددت المديرية على أن "فرقها الميدانية تواصل حملاتها الوقائية على مدار الساعة، عبر الفحص الدقيق للمنشآت، وإزالة المواد المسرّعة للحريق مثل (السندويج بنل) و(الآلي كابوند)، مع التأكيد على توافر منظومات الإطفاء والإنذار المبكر".

وأكدت المديرية أن "الحملات لا تهدف إلى فرض العقوبات، بل إلى منع وقوع الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات، بما يعكس صورة كربلاء كمدينة آمنة تحتضن زائريها بمسؤولية عالية واستعداد كامل".