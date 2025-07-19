النائب رائد المالكي : سنقاطع جلسة الاثنين ما لم يحضرها المسؤولون التنفيذيون

أعلن النائب رائد المالكي، اليوم السبت، أنه سيقاطع جلسة البرلمان المقرر عقدها بعد غد الاثنين لمناقشة حادثة حريق الكوت، ما لم يتضمن جدول الأعمال حضور المسؤولين التنفيذيين.

وقال المالكي في بيان "سنقاطع جلسة الاثنين ان لم يتم تعديل جدول الاعمال ليتضمن حضور المسؤولين التنفيذيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ واسط".

وأضاف "لن نحضر لنتحدث مع انفسنا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل.

وتضمن جدول اعمال جلسة الاثنين مناقشة حادثة حريق الكوت ومناقشة الهجمات الإرهابية بالمسيرات المفخخة على البنى التحتية في إقليم كردستان.