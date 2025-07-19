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متورطون بالفاجعة.. القبض على مدير الدفاع المدني في واسط و(6) متهمين آخرين


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(٦) ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.

وأفادت في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مذكراتٍ قضائيةٍ، وفق بيان بأنَّ فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(ضابطين) ومنتسب منسوبين للمديريَّة؛ على خلفيَّة الإهمال والمخالفات المرتكبة التي تسبَّبت بحادثة حريق "هايبر ماركت" الكوت.

وتابعت الهيئة إنَّ "الفريق قام أيضاً بتنفيذ أوامر قبض بحقّ (٣) متهمين من بلدية الكوت مسؤولين عن التجاوزات في منطقة العقار الذي نشب فيه الحريق، لافتةً إلى أنَّ الأوامر القضائيَّة صدرت وفق أحكام المادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات؛ بناءً على إجراءات التحري والتحقيق التي أجراها فريق الهيئة".

وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم السبت تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ ثلاثةٍ من مسؤولي بلديَّة الكوت؛ على خلفيَّة المخالفات التي تسبَّبت باندلاع حريق طال مركز "هايبر ماركت" في مركز محافظة واسط.

 

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متورطون بالفاجعة.. القبض على مدير الدفاع المدني في واسط و(6) متهمين آخرين
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