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الطب العدلي يتعرف على 15 ضحية تفحمت أجسادهم بحريق الكوت


 

أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم السبت، التعرف على 15 ضحية تفحمت أجسادهم إثر حريق مركز التسوق في مدينة الكوت، حيث نشرت الدائرة لائحة بأسماء الضحايا بعد التعرف على هوياتهم من خلال فحص الحمض الوراثي DNA، فيما دعت ذويهم إلى الحضور في الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد لتسلم الجثامين.

اسماء الشهداء المجهولين الذين تم التعرف عليهم عن طريق فحص ال ( DNA ) من قبل دائرة الطب العدلي

1- حسين باسم كريم

2- موسى سلمان بدن

3- نصر محمد علي خلف

4- جوادين حمد جهيد

5- حسين رعد جمعه

6- علاء محسن فليح

7- نورا يوسف جاسم

8- حيدر ابراهيم نعمه

9- محمد ستار خميس

10- مرتضى نجم عبد اللّٰه

11 - يوسف حد ريحان

12- مرتضى وليد سليم

13- حسنين صالح عريبي

14- علي ياسر راضي

15- احمد حاتم مطشر

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الطب العدلي يتعرف على 15 ضحية تفحمت أجسادهم بحريق الكوت
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