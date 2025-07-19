قريباً، مشروع حكومي لتطوير قدرات الكوادر التعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم عدنان السراج، اليوم السبت، أن الحكومة تستعد لإطلاق تجربة رائدة على مستوى العراق والعالم العربي في مجال تطوير قدرات الكوادر التعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث ذكر السراج للوكالة الرسمية، إن "مكتب رئيس الوزراء بالتعاون مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الذكاء الاصطناعي، يحضر لتطبيق مشروع وتجربة رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني".

وأضاف أن "هذه التجربة ستُطلق في شهر أيلول المقبل، وتهدف إلى تدريب وتطوير قدرات نحو 850 ألف معلم ومدرس، إلى جانب 460 ألفاً من الكوادر التدريسية"، مبيناً أن "البرنامج سيتضمن دورات تطويرية شهرية، في حين كانت تستغرق سابقاً قرابة عشر سنوات لتغطية هذه الأعداد".

فيما لفت السراج إلى أن "البرنامج سيتضمن أيضاً منح رخص تدريس رقمية، إلى جانب تحديث بيانات الأساتذة المشمولين ضمن المشروع، وذلك من خلال التعاون مع مركز البحوث ومركز المعلومات الوطني".