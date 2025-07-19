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وزير الداخلية يوجه بمتابعة الشائعات ودحض الأخبار المغرضة على التواصل الاجتماعي


 

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بمتابعة الشائعات ودحض الأخبار المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة، بحضور رئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية ومحافظ كربلاء وقائدي عملياتها وشرطتها وقادة الشرطة ونواب محافظي النجف الأشرف وواسط والديوانية والأنبار وبابل وكربلاء المقدسة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف البيان أن "الشمري استمع إلى إيجاز مفصل عن الجهد الأمني والخدمي لكل محافظة على حدة"، موجها أن "بجملة من التوصيات المهمة لإنجاح تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بهذه المناسبة التي يحييها ملايين المعزين من داخل البلاد وخارجها".

وشدد على "تعزيز القطعات الأمنية والاعتماد على الجهد الاستخباري والاهتمام بجميع تفاصيل الخطة بدءاً من المنافذ الحدودية البرية والجوية مروراً بالمحافظات لغاية قبلة الأحرار في كربلاء المقدسة".

كما أكد على "الاعتماد على منظومة الكاميرات وأن تكون هذه الزيارة خالية من الحوادث المرورية وغيرها، وانسيابية الحركة ونصب الرادارات ونشر مفارز المرور والدفاع المدني على الطرق وداخل المدن خاصة المدينة القديمة".

كذلك ذكر البيان أن "وزير الداخلية وجه بمتابعة الشائعات ودحض الأخبار الملفقة والتثقيف على عدم الانجرار خلف صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول استغلال الأحداث والترويج الى مقاطع فيديوية قديمة على أنها حديثة"، مؤكدا "دعمه الكامل لجميع المحافظات التي ستكون ممراً للزائرين وتنسيق الجهود الأمنية لإظهار هذه المناسبة بما يلق بها وبخلودها".

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وزير الداخلية يوجه بمتابعة الشائعات ودحض الأخبار المغرضة على التواصل الاجتماعي
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