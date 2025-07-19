ذي قار: الإعلان عن إنجاز 98% من مشروع محطة معالجة مجاري قضاء الرفاعي

أعلن مدير مجاري قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار كمال مسير، اليوم الجمعة، عن إنجاز 98% من مشروع محطة معالجة مجاري قضاء الرفاعي الكبير، حيث ذكر مسير للوكالة الرسمية، أنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والإعمار، ومحافظ ذي قار، بضرورة إنجاز المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، فإن العمل مستمر لإنجاز مشروع محطة معالجة مجاري قضاء الرفاعي الكبير، حيث بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع 98%، بقدرة تصل الى 600 ألف متر مكعب في اليوم"، مبيناً أن "هذا المشروع يعالج المياه الآسنة في قضاء الرفاعي كافة، ومن ثم تحوليها الى مياه صالحة للزراعة، وإنتاج المواد الكيمياوية التي يمكن الاستفادة منها لغرض الاسمدة الزراعية".

كذلك بيّن مسير أن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع في شمال محافظة ذي قار، حيث يربط جميع الأحياء بشبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه التي كان سكان القضاء يعانون منها في السنوات السابقة".

وتابع أن "التشغيل التجريبي سيبدأ منتصف شهر آب المقبل، حيث تم مفاتحة شركة نفط ذي قار، وشركة بتروناس، بهدف الاستفادة من هذه المياه، وأيضا لغرض الحقل بسبب شح المياه".

بالمقابل، أوضح مدير الشركة المنفذة للمشروع عقيل جعفر، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مشروع محطة معالجة مجاري قضاء الرفاعي، يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المحافظة، والذي يقوم بتنفيذه شركة المثقال للمقاولات العامة المحدودة، والجهة المستفيدة المديرية العامة للمجاري، كما ويعتبر المشروع ذو أهمية قصوى لأنه يعالج مياه الصرف الصحي القادمة من قضاء الرفاعي".

وأضاف جعفر أن "المشروع يقوم أيضاً بنقل المياه بواسطة خط دفع 4 كيلوغرامات ونصف الكيلو بمحطة دفع خارجية تحتوي على 5 مضخات، الى أن يصل الماء الى وحدة المعالجة، ثم يدخل الى سلسلة من العمليات الميكانيكية والبايولوجية، حيث يتم دخول المياه، ومن ثم تحوليها الى وحدة الغرابيل، وتستمر هذه العملية بانتقال الماء من وحدة الى أخرى".

كما أوضح جعفر أن "العمل في هذا المشروع يتكون من 3 محاور، وهي (الأعمال المدنية، والأعمال الميكانيكية، والأعمال الكهربائية)"، لافتاً إلى أن "المشروع حالياً في مراحل الإنجاز الأخيرة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 98%"، مؤكداً أنه "وفي القريب العاجل سينجز المشروع بشكل كامل".