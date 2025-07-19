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العتبة الحسينية المقدسة تصدر تعليمات لتنظيم مشاركة المواكب في الزيارة الأربعينية


 

أصدرت العتبة الحسينية، اليوم السبت، تعليمات جديدة لتنظيم مشاركة المواكب في الزيارة الاربعينية.

وفي ما يلي نص التعليمات:

-الاهتمام بنظافة الموكب ومحيطه، وتحديد أماكن الذبح ونظافة الطبخ، مع توزيع حاويات النفايات بجوانب المواكب الخدمية ومتابعتها.

-الالتزام بتوقيتات النزول المحددة والصادرة من قبل القسم، وعدم تكرار نزول العزاء.

- الالتزام بالأيام المحددة لمواكب الضعن، وعزاء الزنجيل، ومواكب اللطم حسب التوقيتات:

– (14 و15 صفر) لمواكب الضعن.

– (16 و17 صفر) لمواكب الزنجيل.

– (18 و19 صفر) لمواكب اللطم.

– (يوم 20 صفر الخير) مخصص للزيارة فقط.

ويكون وقت النزول من الساعة 06:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:00 ليلًا.

- يكون مسير العزاء من عارضة قبلة الإمام الحسين (عليه السلام)، مرورًا بالصحن الحسيني الشريف، ثم إلى منطقة بين الحرمين الشريفين، مرورًا بالعتبة العباسية المقدسة، والخروج من عارضة قبلة العباس (عليه السلام)، باستثناء مواكب الضعن.

-يكون نزول المواكب لكل محافظة بموكب عزاء موحّد.

- عند انتهاء الوقت المحدد لأي محافظة، تنتهي مواكب تلك المحافظة منعًا لتعارضها مع المحافظات الأخرى.

-على أصحاب المواكب إيجاد طرق إخلاء وطوارئ داخل الموكب لغرض إجراءات السلامة العامة.

-الحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم نصب أي موكب يؤدي إلى غلق الطرقات أو تلف الحدائق أو قطع الأشجار.

-الحفاظ على الشعائر الحسينية الأصلية، وعدم إدخال أي من الأطوار الدخيلة عليها (مثل الشور)، والالتزام بالقراءة وفق الموروث العراقي.

- الالتزام بقياسات عربات السماعات، وتكون (1 × 1.5) متر، وبارتفاع (2 متر)، وعدم إدخال الدمامات الشعاعية في مواكب الزنجيل، مع المحافظة على عدد الدمامات الجلد وفق حاجة العزاء فقط.

-تنظيم الصوت من خلال عدد السماعات، وتكون بمعدل سماعتين متعاكستين.

- ضرورة إطفاء مكبرات الصوت أثناء أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

-الاعتناء بوسائل الإطفاء (مطافئ الحريق)، ويتم فحصها قبل نصب الموكب.

-عدم اصطحاب النساء في عزاء الرجال خلال زيارة الأربعين المباركة.

- نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ومن أجل سلامة الجميع، يُمنع الطبخ داخل المنطقة المحيطة بالعتبتين المقدستين.

-فيما يخص مواكب الضعن: لا يُسمح بالتشابيه الخارجة عن مناسبة الأربعين، مثل حمل الرؤوس والجثث، وتُعاد المواكب المخالفة إلى مقراتها عبر عدم إدخالها من العوارض الرئيسية.

-الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الموقرة.

-عدم إدخال الغرباء إلى مواكب العزاء، ويكون كفيل الموكب هو المسؤول المباشر عن أمن موكبه.

-الانتباه الشديد لأي حركة مريبة أو وجود ما يثير الريبة قرب الموكب، ويتم إبلاغ الجهات الأمنية القريبة في حال وجود مثل هذه الحالات.

-عدم التجاوز على شبكات الكهرباء وشبكات المياه.

-لا يُسمح بحمل الآلات الجارحة أو الأسلحة النارية.

- عدم رفع أي صورة أو راية للرموز الدينية أو السياسية.

- عدم السماح بحمل العصي أو اللافتات التي لا تتناسب مع شعائر الأربعين.

- على الأخ كفيل الموكب إبراز التعهد الخطي والهوية التعريفية الصادرة من قسم الشعائر والمواكب عند الدخول من العوارض والأبواب.

-التأكيد على جميع الإخوة أصحاب المواكب برفع جميع الهياكل الحديدية والأنقاض بعد انتهاء مراسيم الزيارة مباشرة.

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