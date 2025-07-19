نتائج وقرارات اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق في محافظة واسط

وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها

قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:

1. مدير شعبة سياحة واسط

2. مدير بلدية الكوت

3. مدير بلدية الكوت الأسبق

4. مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا

5. الموظف (علي عباس كاظم )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت

6. مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا

7. مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت

8. مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت

9. مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

10. مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت

11. مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.

12. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت

13. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت

14. مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا

15. مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت

16. مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت

17.موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات

ثانيًا: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:

1. مدير قسم الأمن السياحي واسط

2. مدير دفاع مدني واسط

3. آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت