بعد فاجعة الكوت.. إغلاق مبنى محافظة واسط وسط تظاهرات غاضبة

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، قيام متظاهرين غاضبين في محافظة واسط بإغلاق مبنى الحكومة المحلية في مدينة الكوت، احتجاجاً على "فاجعة الكوت" التي أثارت حالة من الغضب الشعبي في المحافظة.

وبحسب المقاطع المتداولة، فقد تجمع عشرات المحتجين أمام مبنى ديوان المحافظة، قبل أن يُقدموا على إغلاقه، وسط هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين المحليين وتحميلهم مسؤولية التدهور الحاصل في ملف الخدمات والأمن والحوادث الأخيرة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل دعوات لتوسيع رقعة الاحتجاجات في مناطق أخرى من واسط، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الأزمات دون حلول فعلية من الحكومة المحلية.