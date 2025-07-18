العمليات المشتركة: الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا، حيث ذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والقادة الميدانيين، وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى وصلاح الدين وقيادات الحشد الشعبي، شرعت القوات الأمنية بعملية تفتيش واسعة، شملت العديد من الأماكن في صحراء الحضر في قاطعي غرب نينوى وصلاح الدين وعددًا كبيرًا من المخازن والأودية والكهوف".

كما أوضح البيان، أن "هذه العملية تأتي لتدقيق ومتابعة معلومات مهمة ذات علاقة بإحباط نوايا ومحاولات لاستهداف القطعات الأمنية والأهداف الحيوية في البلاد".

فيما لفت البيان إلى، أن "عمليات الاستهداف الأخيرة لمنشآت وحقول نفطية وبعض محاولات استهداف القواعد والمعسكرات، هي اعتداء آثم وخطير يقوض كل الجهود الرامية لاستقرار العراق وحملات البناء والتنمية"، مبينًا، أن "الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا، او من يتعاون معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".