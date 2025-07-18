حالة الطقس: رياح متوسطة الشدة وحرارة تقارب الخمسين في عموم البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة القادمة، فيما توقعت رياحاً متوسطة الشدة وحرارة مقاربة للخمسين، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كما أضافت أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

كذلك أكدت أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً على العموم مع تصاعد للغبار ودرجات ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

فيما بيّنت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في البصرة وذي قار وميسان 48 وفي بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك 45 وفي أربيل 44 والسليمانية 43 ودهوك 42".