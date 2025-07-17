بعد حادثة الكوت .. اغلاق مبان تجارية مخالفة لشروط السلامة في الديوانية

اغلقت اللجنة العليا للسلامة والدفاع المدني في الديوانية عددا من الأبنية المخالفة لشروط السلامة في مركز المحافظة .

واغلقت هذه الابنية المخالفة من قبل اللجنة التي تشكلت برئاسة قائمقام قضاء الديوانية كاظم الجبوري وعضوية قيادة الشرطة ومديرية الدفاع المدني والدوائر ذات العلاقة.

واجرت اللجنة جولات ميدانية على الأبنية التجارية والمولات والفنادق المنتشرة في مناطق واحياء مركز المحافظة، أسفرت عن إغلاق عدد من الأبنية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ،حسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.

و الحملة مستمرة لمتابعة الابنية والاسواق والمراكز التجارية والمولات والفنادق المنتشرة في مركز المحافظة واقضيتها ونواحيها لاتخاذ اجراءات السلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.