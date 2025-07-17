الأخبار

بعد حادثة الكوت .. اغلاق مبان تجارية مخالفة لشروط السلامة في الديوانية


 اغلقت اللجنة العليا للسلامة والدفاع المدني في الديوانية عددا من الأبنية المخالفة لشروط السلامة في مركز المحافظة .

واغلقت هذه الابنية المخالفة من قبل اللجنة التي تشكلت برئاسة قائمقام قضاء الديوانية كاظم الجبوري وعضوية قيادة الشرطة ومديرية الدفاع المدني والدوائر ذات العلاقة.

واجرت اللجنة جولات ميدانية على الأبنية التجارية والمولات والفنادق المنتشرة في مناطق واحياء مركز المحافظة، أسفرت عن إغلاق عدد من الأبنية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ،حسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.

و الحملة مستمرة لمتابعة الابنية والاسواق والمراكز التجارية والمولات والفنادق المنتشرة في مركز المحافظة واقضيتها ونواحيها لاتخاذ اجراءات السلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أطاح به الحشد الشعبي .. القضاء يحكم بسجن مدان يوهم المواطنين بالتعيينات في الأنبار
بعد حادثة الكوت .. اغلاق مبان تجارية مخالفة لشروط السلامة في الديوانية
عدم التساهل ازاء اي تقصير بحريق الكوت .. السوداني : الاجراءات يجب ان تتناسب مع فداحة الخسارة
وزير الداخلية يوجه باغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات
مجلس واسط : سحب يد مديري بلدية الكوت و السلامة المهنية
رئيس مجلس ديالى يصدر ثلاثة توجيهات عاجلة بعد فاجعة حريق الكوت
ميري: هناك تقصير بحريق الكوت .. والقانون لن يستثني احدا
روسيا تعزي العراق بحادثة حريق الكوت
"صدق أو لا تصدق".. رواية رسمية: مطعم يتحول الى "مول" سراً ويتسبب بفاجعة الكوت
الأمن والدفاع النيابية تصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن فاجعة الكوت
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك