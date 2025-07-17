الأمن والدفاع النيابية تصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن فاجعة الكوت

حملت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، (17 تموز 2025)، الجهات المسؤولة "محليًا ومركزيًا" كامل المسؤولية عن حادث الحريق المأساوي الذي اندلع الليلة الماضية في مبنى (هايبرد ماركت) بمدينة الكوت بمحافظة واسط، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت اللجنة النيابية في بيان، عن بالغ الحزن والأسى للفاجعة التي وصفتها بـ "المؤلمة"، وكشفت مجددًا "حجم الإهمال وغياب الالتزام بمعايير السلامة العامة في الأبنية والمنشآت التجارية".

حملت اللجنة "الجهات المانحة للتراخيص والرقابية، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة محليًا ومركزيًا، "كامل المسؤولية عن هذا التقصير الفادح"، مطالبة بـ "محاسبة كل من تسبب أو تغاضى أو تهاون".

ودعت "الحكومة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف، بإشراف قضائي ونيابي، للكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين "مهما كانت مواقعهم" مطالبة "بإجراء تدقيق شامل لجميع الأبنية العامة والخاصة في المحافظات، خاصة المولات والمراكز التجارية والمطاعم، للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والوقاية".

وأكدت الأمن النيابية "أنها ستتابع الملف داخل مجلس النواب من خلال الاستضافات والاستجوابات الدستورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع مستقبلًا" مطالبة "رئيس مجلس النواب ونائبيه بتشكيل لجنة نيابية خاصة للوقوف على ملابسات الحادث ميدانيًا ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاسبة، ورفع تقرير مفصل إلى المجلس خلال مدة زمنية محددة".

وأشارت اللجنة إلى أنها "ستعمل على تقديم مقترحات تشريعية عاجلة إلى مجلس النواب، تهدف إلى "تشديد العقوبات على المخالفين لشروط السلامة والوقاية في الأبنية والمنشآت العامة والخاصة، وإلزام الجهات المختصة بتطبيق دورات تفتيش دورية صارمة، وإنشاء هيئة رقابية مركزية مستقلة لمتابعة إجراءات السلامة في كافة المحافظات".

واختتمت، أن "دماء العراقيين أمانة في أعناقنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإهمال المتكرر الذي يهدد حياة الأبرياء".