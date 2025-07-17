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اتفاق عجيب غريب ايعقل ان نشتري النفط من بلدنا .... نص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان


اعلن اليوم عن اتفاق غريب يحدث لاول مرة في تاريخ العالم ان بلد ما يقوم بشراء نفطه من مجموعة تنتمي الى نفس البلد والمؤلم بالامر ان الحكومة تقول انه اتفاق تاريخي نعم انه تاريخي لانه لم يحصل في بلد في العالم 

وتوصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، إلى اتفاق سمي بالتاريخي يحدد تفاصيل تصدير النفط وتخصيص الإيرادات المالية، 

وبحسب تقرير نشر فإن "نص الاتفاق هو أن تبدأ حكومة إقليم كردستان بتصدير جميع النفط المنتج في حقول الإقليم (230) بمعدل مائتين وثلاثين ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى أي زيادات مستقبلية عبر شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وتدفع وزارة المالية الاتحادية مبلغ 16 دولارًا للبرميل الواحد لحكومة إقليم كردستان بموجب قانون تعديل الموازنة الاتحادية.

وأضاف التقرير أن "50 ألف برميل يُخصص يوميًا للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان، على أن تتعهد حكومة الإقليم بدفع تكلفة إنتاج هذه الكمية"،

مبينًا أنه "في حال احتاج الإقليم إليها، تُخصصها وزارة النفط الاتحادية لكمية إنتاج تعادل تكرير 15 ألف برميل. وستقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتجات النفطية لأغراض التخصيص، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين".

وبخصوص ملف الإيرادات غير النفطية، أشار التقرير إلى أن حكومة إقليم كردستان تُقدم مبلغ 120 مليار دينار إلى وزارة المالية الاتحادية عن شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو"، مضيفًا أنه "سيتم تشكيل مجموعة عمل من هيئتي الرقابة المالية الاتحادية والإقليمية لتدقيق وتصنيف الإيرادات النفطية وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها، خلال مدة أقصاها شهر واحد".

وتابع أن "وزارة المالية ستُباشر فورًا صرف رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو والأشهر اللاحقة".

ولم يتطرق التقرير الى مسالة عمليات تهريب النفط التي تقوم بها حكومة اقليم كردستان بشكل علني اخرها كان شحنة النفط التي تتواجد حاليا في افغانستان 

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