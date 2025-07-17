بعد فاجعة الكوت عمليات بغداد تنشر توصيات لمواجهة الكوارث الناجمة عن ارتفاع الحرارة والحرائق

اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، توصيات لمواجهة الكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والحرائق.

وقالت القيادة في بيان إن "قائد عمليات بغداد اوعز بتفعيل الاجراءات الاحترازية لمواجهة الكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والحرائق في جميع مناطق العاصمة".

وأضاف البيان، أنه "تأكيداً لتوصيات وارشادات مديرية الدفاع المدني والتي حثت فيها المواطنين الكرام على الالتزام بها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، يجب أخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للإنفجار، والقداحات بأنواعها المختلفة، فضلا عن قناني المشروبات الغازية، اضافة الى العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام"، مبينا، أنه "يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك، وعدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية، اضافة الى عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر، والحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة".

وأشارت القيادة وفق البيان الى أنه "يجب عدم حفظ المواد التي تساعد على الاحتراق مثل البانزين والمواد الأخرى في البيوت، وتوفير مواد لحفظ وخزن الماء تساعد على إطفاء الحرائق"، مبينة أنه "يجب التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة، فضلا عن تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية ذات المنشئ الرديء، وعدم ترك أجهزة التبريد تعمل في حالة مغادرة المكان، وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة وأسلاك الكهرباء في أجهزة التكييف وغيرها".

وتابعت، أنه "يجب محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق، وتشغيل النوافير المائية والإكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتحسين الاجواء الحارة، وايضا متابعة منع افتعال اي حريق ضمن البزول وحافات الأنهر لاسيما القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وتشكيل فرق مشتركة جوالة لتنفيذ حملة تفتيش واسعة تشمل المولات والمستشفيات والمخازن ومحطات الوقود ومستودعات النفط ومدن الألعاب التي يرتادها المواطنين، لمتابعة اجراءات السلامة ووسائل اخماد الحرائق، ومنها المطافئ من اجل توفير شروط السلامة العامة، ومتطلبات الدفاع المدني لتفادي وقوع الحوادث.

واختتمت أنه "يجب على كافة قطعاتنا الامنية تقديم الدعم والاسناد لفرق ومفارز مديرية الدفاع المدني في تنفيذ واجباتهم الملكفين بها، والقيام بحملات التوعية والارشاد للمواطنين، وضرورة سرعة الاتصال على الرقم (911) المجاني عند حصول أي طارئ لا سمح الله او على الارقام الساخنة الخاصة بقيادة العمليات (07730009708 و07834887408)".