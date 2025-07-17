إيران تعلن تضامنها مع العراق بعد فاجعة الكوت

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، عن تضامنها العميق مع العراق حكومةً وشعباً، إثر الحريق الكارثي الذي اندلع في مركز تسوق بمدينة الكوت وأودى بحياة العشرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وترجمته "بغداد اليوم"، إن "طهران تقف إلى جانب العراق في هذا الظرف الأليم"، معلناً "استعداد الجمهورية الإسلامية لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة الممكنة في مواجهة آثار الكارثة".

كما تقدم بالتعازي لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لذوي المفقودين.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أن أكثر من 77 شخصاً لقوا مصرعهم جراء اندلاع حريق ضخم في مركز "هايبر ماركت" التجاري، حديث الافتتاح، في مدينة الكوت وسط العراق.

وانتشرت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة في أرجاء المبنى المؤلف من خمسة طوابق، فيما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد النيران بكثافة من واجهات المركز.

ونقلت مصادر محلية أن سبب الحريق قد يكون انفجار وحدة تكييف هوائي، فيما أكد مسؤولون أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال قضوا اختناقاً بالدخان.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، في وقت أعلن فيه محافظ واسط، محمد المياحي، الحداد العام لثلاثة أيام في المحافظة.