تسجيل صوتي "مسرب" فضيحة فساد جديدة تهز الأنبار.. رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة يبتز المستثمرين لدفع مبالغ كبيرة

بعد ملف فساد التقاعد بالأنبار، هزت، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، فضيحة فساد جديدة أركان المحافظة، مع ورود أنباء عن تقديم مستثمر أردني شكوى رسمية ضد رئيس هيئة استثمار الأنبار، بشار العامج،المقرب من حزب تقدم.

وتفيد الشكوى بأن العامج قام بـابتزاز المستثمر الأردني وإجباره على دفع مبالغ مالية كبيرة.

وتُعد هذه القضية "فضيحة فساد كبرى" تُضاف إلى ملفات الفساد المتراكمة في محافظة الأنبار، ومنها ملف فساد التقاعد الذي سبق وأن شغل الرأي العام.