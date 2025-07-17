المنافذ الحدودية تعلن إكمال إجراءات افتتاح منفذ جميمة الحدودي مع السعودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، استكمال إجراءات افتتاح منفذ جميمة الحدودي مع السعودية، فيما أشارت الى أنه سينعكس إيجابياً على التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث ذكر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، خلال مؤتمر صحفي، إن "هيئة المنافذ الحدودية استكملت منذ عام 2020-2021 الإجراءات الإدارية والاعتراف بشكل رسمي بهذا المنفذ"، مبينا ان "الحكومة الحالية ومجلس النواب كانوا عازمين على افتتاح المنفذ بأسرع وقت ممكن".

كما عبّر عن "شكره للمملكة العربية السعودية المتمثلة بالسفير الذي كانت له رغبة كبيرة بالحضور بشكل شخصي لهذا المكان اليوم وأن كل مؤسسات الدولة بهيئاتها ووزاراتها تتطلع إلى فتح المنفذ".

فيما أعلن عن "قرب افتتاح المنفذ الحدودي"، لافتا الى أنه "سينعكس إيجاباً على التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق والسعودية".‏