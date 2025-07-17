سماحة الشيخ همام حمودي يعزي بضحايا فاجعة حريق هايبر الكوت

عزى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، بضحايا أحداث فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت التي اودت بأرواح عشرات الضحايا، إذ ذكر المكتب الإعلامي في بيان، انه "بقلوبٍ يعتصرها الألم، تابعنا أحداث فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت التي اودت بأرواح عشرات الضحايا، ولا يسعنا إلا ان نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائلهم وأبناء واسط، سائلين الله تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".

كما دعا الشيخ حمودي بحسب البيان، ان "الجهات الرقابية إلى مراجعة إجراءات السلامة للمراكز التجارية والقاعات واي مراكز تجمع بشري، وعدم التهاون مع المخالفين، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المروعة".