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4 هجمات بطائرات مسيّرة خلال 24 ساعة تستهدف حقول نفطية في أربيل ودهوك


شهد إقليم كردستان خلال الساعات الماضية أربعة هجمات متتالية بطائرات مسيّرة مفخخة، استهدفت منشآت وحقولاً نفطية في محافظتي أربيل ودهوك، في تصعيد غير مسبوق يهدد استقرار قطاع الطاقة في الإقليم.

وقال مصدر أمني  اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، إن "الهجوم الأول وقع صباح اليوم واستهدف منشآت نفطية قرب منطقة خورمله التابعة لمحافظة أربيل".

وأوضح المصدر أن الهجمات تواصلت مساءً، حيث "استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة حقل (هانت أويل) النفطي الأمريكي في منطقة باعدري بقضاء الشيخان في محافظة دهوك، وهو الهجوم الثاني الذي يستهدف هذا الحقل خلال أيام قليلة".

وفي حادثة لاحقة، "استهدفت طائرة مسيرة أخرى حقل (بيركيات) النفطي في منطقة جمانكي التابعة لقضاء آميدية بمحافظة دهوك، دون تسجيل خسائر بشرية".

وفي تصعيد جديد، أفاد المصدر بأن "هجوماً مزدوجاً بطائرتين مسيرتين استهدف حقل (كار) النفطي على الطريق الرابط بين مخمور وأربيل، واقتصر الضرر على منشآت الحقل دون وقوع إصابات بشرية".

وزارة الثروات الطبيعية: تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة

من جانبها، أعربت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، عن "قلقها البالغ من تكرار هذه الهجمات التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن العاملين والمنشآت النفطية في الإقليم، وتؤثر سلباً على مستوى الإنتاج والطاقة".

وقالت الوزارة في بيان إن "الهجمات خلال الأيام الماضية استهدفت منشآت في خورمله وسرسنك وفيشخابور وعين سفني، وألحقت أضراراً مادية واسعة في القطاع النفطي".

وأضافت أن "هذا التصعيد يستهدف بالدرجة الأولى أمن المواطنين وسلامة الموظفين المدنيين، فضلاً عن محاولات تعطيل مشاريع الطاقة الحيوية في الإقليم"، مطالبة الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياتهم الكاملة في حماية منشآت الطاقة ومنع تكرار هذه الاعتداءات".

وتصاعد استهداف حقول النفط في كردستان يأتي في ظل تزايد التوترات الإقليمية ومحاولات الضغط على المصالح الاقتصادية الأجنبية، لا سيما تلك المرتبطة بشركات أمريكية وغربية.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل بعض الإنتاج مؤقتاً أو التأثير على ثقة المستثمرين في بيئة الأمن والاستثمار في الإقليم، خصوصاً مع توالي الضربات بالطائرات المسيّرة خلال فترة زمنية قصيرة.

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4 هجمات بطائرات مسيّرة خلال 24 ساعة تستهدف حقول نفطية في أربيل ودهوك
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