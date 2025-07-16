المندلاوي: مشروع قانون الحشد الشعبي يهدف إلى تنظيم هيكلية وعمل الهيئة

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، أن مشروع قانون الحشد الشعبي يهدف إلى تنظيم هيكلية وعمل الهيئة.

وقال المندلاوي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك" إننا "انجزنا خلال ترؤسنا اليوم الأربعاء أعمال جلسة مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، ووجّهنا لجنة الأمن والدفاع النيابية بأخذ ملاحظات وآراء النواب بعين الاعتبار، لغرض استكمال التعديلات اللازمة على مشروع القانون، وتقديم النسخة النهائية إلى رئاسة المجلس ليتسنى إدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة بغية التصويت عليها".

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن "مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي يحرص المجلس على تمريره، يأتي بديلاً عن القانون النافذ الصادر عام 2016، ويهدف إلى تنظيم هيكلية وعمل الهيئة، وتحديد صلاحياتها وواجباتها، فضلاً عن مهام الجهات المرتبطة بها".

كما أشار إلى أنه يسهم في تعزيز القدرات القتالية للمجاهدين، واستحداث تشكيلات جديدة تُعنى بتطوير هذه المؤسسة الأمنية، إضافة إلى منح رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الأهداف التي يتوخاها هذا التشريع الحيوي.