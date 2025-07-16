الشمري يصل منفذ الشلامجة الحدودي للإطلاع على الاستعدادات الجارية للزيارة الأربعينية

وصل وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، (16 تموز 2025)، منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وأطلع الشمري بحسب بيان لمكتبه "للإطلاع على الاستعدادات الجارية في هذا المنفذ لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والخدمات المقدمة لهم وتسهيل إجراءات دخولهم الى العراق وتوفير الأجواء المناسبة لجميع الوافدين".

وكان وزير الداخلية، قد وصل صباح اليوم الى محافظة البصرة لمناقشة الاستعدادات الجارية وعرض الخطط الخاصة بزيارة الأربعين بحضور عدد من الجهات المعنية والقادة الأمنيين والضباط والجهات الساندة.

وتوقع وزير الداخلية توافد 5 ملايين زائر الى العراق للمشاركة بمراسيم الزيارة المقبلة.