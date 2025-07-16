30 عائلة لبنانية تؤجل العودة وتستقر في ديالى بدعم مجتمعي وإنساني

أعلنت هيئة المواكب الحسينية في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (16 تموز 2025)، أن نحو 30 عائلة لبنانية قررت البقاء في المحافظة وتأجيل قرار العودة إلى بلادها، رغم مرور عامين على نزوحها.

وقال رئيس الهيئة في ديالى، علي أحمد طاهر إن "نحو 30 عائلة لبنانية كانت قد نزحت من المناطق الجنوبية في لبنان عقب اعتداءات الكيان الصهيوني منذ قرابة عامين، قررت البقاء في بعقوبة ومناطق أخرى داخل ديالى وتأجيل قرار العودة، بسبب دمار منازلها واستمرار حالة عدم الاستقرار هناك".

وأضاف طاهر، أن "هذه العائلات تتلقى دعماً مباشراً من نخب اجتماعية وعشائرية، إلى جانب تفاعل واسع من الأهالي منذ عدة أشهر، كما يوجد تنسيق مع وزارة الهجرة وعدد من المؤسسات لضمان بقائها وفق الأطر القانونية المعمول بها في العراق".

وأشار إلى أن "العوائل اللبنانية تعيش حالياً في كنف الدعم الإنساني العراقي، وهي من ذوي الشهداء واليتامى والأرامل، وتحظى باهتمام وتضامن شعبي مستمر في ديالى".

واستقبل العراق أكثر من 40 ألف لبناني بعدما تصاعد العدوان الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووفّرت الحكومة لهم مساكن، ومنحتهم مساعدات طبية وإنسانية، ولجوء استثنائي، وأتاحت دخولهم عبر المطارات، ومعبر القائم الحدودي مع سورية من دون الحاجة إلى جوازات أو تأشيرات سفر .

واستقر اللبنانيون في العديد من محافظات العراق، أبرزها كربلاء والنجف اللتان استقبلتا الأعداد الأكبر، إضافة إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وبابل وديالى والمثنى والديوانية والبصرة وميسان، كما احتضن عراقيون للبنانيين، وفتحوا أبواب منازلهم وأعدوا موائد لهم.