تنشر وكالة انباء براثا اليوم الأربعاء، (16 تموز 2025)، نص مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.

وقرأ مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد.

ومن أبرز فقرات مشروع القانون، تأسيس (هيئة الحشد الشعبي) وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتأسيس (اكاديمية الحشد الشعبي)، ويكون رئيس هيئة الحشد بدرجة وزير شريطة حصوله على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن 10 سنوات في المجال العسكري أو الأمني.

وتشير المادة 16- أولاً من نص مشروع القانون: يخضع مجاهدو الهيئة من العسكريين لأحكام القوانين العسكرية والموظفين المدنيين لأحكام القوانين المدنية لحين إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الهيئة.

بينما تنص النقطة الثانية من المادة 16 على "استثناء المعينين قبل صدور هذا القانون من شرطي العمر والشهادة المنصوص عليهما في قانون الخدمة والتقاعد العسكري".

أما المادة 17 فتفيد بان تكون "للهيئة موازنة مستقلة تمول من الموازنة العامة الاتحادية ومن عوائد أموال الهيئة والتبرعات وأية مواد أخرى".