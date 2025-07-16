سقوط طائرة مسيرة في قرية باي حسن التابعة لقضاء الدبس

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (16 تموز 2025)، بسقوط طائرة مسيرة في قرية باي حسن التابعة لقضاء الدبس شمال محافظة كركوك.

وقال المصدر إن "طائرة مسيرة سقطت في قرية باي حسن التابعة لقضاء الدبس، شمال محافظة كركوك، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع في منطقة قرية ماما، بالقرب من حقل باي حسن الشمالي"، مشيرا الى أن "الطائرة المسيرة تحطمت دون أن تخلف أي أضرار".

وكان قد قال جهاز مكافحة الإرهاب، صباح اليوم، إنه هجوما شُنّ عبر طائرتين مُسيّرتين مفخختين على حقل النفط التابع لشركة DNO في بيشخابور، في إدارة زاخو المستقلة، مشيراً إلى حدوث هجوم آخر مماثل على حقل للشركة في تاوكي، على حدود إدارة زاخو المستقلة، دون تسجيل خسائر بشرية.