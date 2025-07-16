مفوضية الانتخابات تحدد فترة الحملات الدعائية للمرشحين

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2025 ستنطلق بعد مصادقة المفوضية على أسماء المرشحين، حيث ذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير للوكالة الرسمية، إن "الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب ستبدأ بعد مصادقة المفوضية على أسماء المرشحين وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات رقم4 لسنة 2023".

وأضاف أن "المادة 24 من قانون الانتخابات نصت على أن الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ موافقة المفوضية على إطلاق الحملات الانتخابية وتنتهي قبل 24 ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات".