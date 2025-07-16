وزير الداخلية: نتوقع دخول 5 ملايين زائر أجنبي للمشاركة في زيارة الأربعين

توقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، دخول 5 ملايين اجنبي إلى العراق خلال الزيارة الأربعينية.

وقال الشمري في تصريح صحفي "نتوقع دخول خمسة ملايين زائر أجنبي إلى البلاد للمشاركة في زيارة الأربعين".

وترأس وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً أمنياً موسعاً في محافظة البصرة لمتابعة خطط زيارة الأربعين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الشمري ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً في محافظة البصرة، بحضور اللجنتين الأمنية والخدمية للزيارات المليونية، وعدد من الوكلاء وقادة وزارة الداخلية، فضلاً عن قادة عمليات البصرة وقائد شرطتها، وقائد عمليات ميسان وقائد شرطتها وقائدي شرطة محافظتي ذي قار والمثنى، ونواب المحافظين في هذه المحافظات".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطتين الأمنية والخدمية الخاصتين بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، إذ أكد الوزير على عدم السماح بالحوادث المرورية وتنظيم السير على الطرق التي يسلكها الزائرون كافة، وتكثيف الجهود في المنافذ الحدودية خاصة منفذ الشلامجة الذي من المتوقع أن يدخل منه أكثر من مليون زائر، فضلاً عن باقي المنافذ".

كما بين الشمري وفق البيان، أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتعزيز الجهود لضمان انسيابية حركة الزائرين، وتوفير الأجواء الآمنة والخدمات الكافية على طول مسارات الزيارة، وضمان تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والخدمية، مشيراً إلى أهمية تذليل المعوقات، لضمان نجاح الزيارة بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة المهمة التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها.